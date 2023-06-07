adidas показал Gazelle в оттенке Collegiate Burgundy: яркие перемены в линейке

Модель кроссовок Gazelle от adidas обновляется не в первый раз за последнее время. Об этом сообщает Hypebeast. Видимо, марка вспомнила про эту пару и теперь хочет выжать из неё максимум. Новая расцветка в насыщенных оттенках выглядит необычно ярко для классически сдержанных Gazelle.
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Модель в свое время стала первой для бренда парой, выполненной из замши, и как коммерчески успешную её активно развивали. В 1970-х она даже была настоящим атрибутом футбольных фанатов, которые не хотели переходить на другие новинки марки. Но со временем интерес к ней спал, и сейчас это классическая модель скорее для жизни, чем для спорта. Поэтому обновления и коллаборации с Gazelle выходят редко, но почти всегда метко.
Цвет модели Collegiate Burgundy — насыщенный бордовый. Он отлично смотрится в замше. В сочетании с белым, голубым, зелёным и синим пара выглядит ярко, но при этом вполне универсально. Благодаря светлым оттенкам её сложно представить в зимнюю погоду, так что это, скорее, летнее обновление. Материал выбран обычный для Gazelle: замша и вставки из кожи.
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