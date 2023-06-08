Наставник по отношениям Мила Рубинчик прокомментировала чемпионат Европы по сексу

Сегодня в Швеции все-таки начинается скандальный турнир. Отклоненная заявка в Конфедерацию спорта не остановила энтузиастов. В соревнованиях участвует и команда из России, за результатами которой можно будет следить в прямом эфире. Организаторы обещали организовать трансляцию.
Сложно однозначно отнестись к этому мероприятию. Вот как прокомментировала это событие наш эксперт:
В этом случае секс — набор техник и способ физически нагрузить тело, чтобы продемонстрировать его выносливость. Все это похоже на конкурс по поеданию хот-догов, то есть просто забавное шоу, которое никак не оценивает искусство приготовления пищи и эстетическое удовольствие от самого процесса.
Стоит ли такую важную для жизни каждого из нас сферу лишать интимности и вводить универсальные стандарты оценок? Быть техничным и получить за это медаль — это наверно интересно, но в шапке профиля такое не напишешь. Тем более в порно индустрии уже давно есть премии за лучшие роли. Разве этого недостаточно?
Чемпионат по сексу лишает процесс волшебства. Если вас это не беспокоит, и магическое сплетение душ считаете переоцененным, то подайте заявку на участие. Если вы видите в сексе что-то большее, то такая переоценка ценностей приведет к личной драме.
Надо сказать, что официальные источники Швеции также относятся к подобным соревнованию скорее негативно. Представитель Конфедерации спорта страны заявил, что это не более чем рекламная акция, организованная Драганом Братичем. Главный инициатор проведения турнира решил, что турнир поможет ему прославиться и сделать бизнес прибыльнее. И надо сказать, это сработало: про соревнования написали топовые издания мира.
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