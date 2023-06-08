26-27 августа на побережье Чёрного моря пройдёт гонка MRIYATHLON

В конце августа на базе отеля Mriya Resort & SPA пройдёт вторая ежегодная триатлонная гонка Mriyathlon. Организаторы предлагают дистанции на любой вкус и уровень подготовки: от эстафеты и спринта до полужелезной дистанции.

26 августа перед основными гонками участники и болельщики могут пробежать фановый забег на 5 км. Для юных участников до 14 лет запланирован забег на 1 км. Обе дистанции проложены по Винному парку.

Фото: пресс-служба

27 августа пройдут основные старты:

SPRINT: 0,75 плавание, 20 км велогонка, 5 км бег

OLYMPIC: 1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег

HARD 113: 1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21,1 км бег

Также для каждой из дистанций предусмотрен эстафетный формат участия.