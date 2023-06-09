Пополнение в коллекции Air Jordan: бренд показал особенную пару

Nike часто отмечает важные спортивные события запуском модели. Вот и в этот раз специально к началу Открытого чемпионата США по гольфу марка порадовала поклонников необычной новинкой.

Air Jordan 6 Low Golf на первый взгляд выглядят как космическая обувь. Цвета подобраны очень яркие: белый, оттенки фиолетового, серебристый. Такая пара точно не останется без внимания. Также дизайнеры активно используют флуоресцентный эффект, но детали остаются чисто белыми. Кроссовки выполнены исключительно из кожи, даже фиолетовые вставки на верхней части и на резине всего лишь окрашены аэрографом. На традиционную подошву с пузырём нанесена надпись: «Jordan Golf».

Если бы не название, было бы сложно предположить, что эта пара выпущена специально к соревнованиям по гольфу. Этот спорт обладает своим особенным стилем, в котором практически нет ярких оттенков. Так что новинку сложно представить в качестве формы для спортсменов. Это скорее яркое и памятное дополнение к образу для болельщиков или поклонников гольфа.

Модель поступит в продажу 14 июня. Уже объявлено, что пара будет лимитированной.