Подписан закон, по которому школьников будут пускать на физкультуру только со справкой

Президент России Владимир Путин подписал закон о допуске школьников к занятиям по физической культуре только при наличии медицинской справки. Она будет выдаваться после медицинского осмотра. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Поправки внесены в Федеральный закон «Об образовании РФ».

Также устанавливается обязанность школ обеспечивать первую помощь детям. По новым правилам, ее смогут оказывать учителя и иные лица при наличии соответствующей подготовки.

Данные изменения, как сообщается в пояснительной записке, связаны с ростом числа случаев резкого ухудшения здоровья учеников во время занятий физической культуры, требующих срочного медицинского вмешательства. Текущая ситуация вынудила поднять вопрос о возможности оказания работниками школ экстренной помощи ученикам до момента прибытия врачей.