Могут спровоцировать аллергию и судороги: эксперты назвали 4 опасности вентиляторов

В Москве наступило время жаркой погоды. Для тех, у кого дома нет кондиционера, вентилятор — практически единственный способ снизить температуру внутри помещения. Но оказалось, что всеми любимый летний прибор не так безвреден, как кажется. Мартин Силит, генеральный директор и эксперт по сну организации MattressNextDay, назвал четыре причины не пользоваться вентилятором хотя бы ночью.

Регулярно работающий охлаждающий прибор может провоцировать аллергию и астму. Если вы заметили, что стали чаще чихать и кашлять, устройте для вентилятора влажную уборку. Помимо воздуха, прибор заставляет циркулировать пылевых клещей, споры, пыльцу и другие аллергены. Но даже уборка не поможет надолго, поэтому лучше не злоупотреблять и не включать вентилятор в периоды, когда вы можете без него обойтись.

Также прибор может провоцировать заболевания носа и горла. Из-за сильного напора воздуха слизистые пересыхают, и вам потребуется гораздо больше воды, чтобы поддерживать их нормальное состояние. Поэтому после дня, проведённого под вентилятором, можно почувствовать заложенность носа и боль в горле.

Кроме того, если вы носите контактные линзы, после длительного периода работы прибора рядом вас может атаковать сухость в глазах. Такой концентрированный поток воздуха может стать причиной раздражения. Поэтому не забывайте использовать глазные капли, работая рядом с вентилятором.

Но самое опасное — ложиться спать с включённым прибором. Воздушная струя может стать причиной судороги или напряжения мышц. Если у вас недавно была травма, наутро вы почувствуете боль в этом месте, даже если всё уже зажило. Концентрированный воздух негативно влияет на состояние мышц, особенно если вы долго находитесь в неподвижном состоянии.