Эстетично и эффектно: искусственный интеллект сгенерировал ванну в стилистике кроссовок

Искусственный интеллект что только не сгенерировал за последнее время. Теперь очередь дошла до фантазий на тему кроссовок. Если вы настолько любите свои сникерсы, что готовы даже принимать в них ванну, теперь мы знаем, как это могло бы выглядеть.
Пользователь социальной сети показал, что у него получилось в результате работы с искусственным интеллектом. Ему стало интересно, как могли бы выглядеть ванны в стиле самых популярных брендов спортивной одежды. Визуал, созданный компьютером, поражает воображение.
Air Jordan 13 «Chicago»
Фото: @nerdyalan
Nike Air Foamposite Pro «Island Green»
Фото: @nerdyalan
Все модели компаний от Nike до adidas выглядят очень эффектно. Даже странно, что производителям до этого не приходила в голову такая идея. Пока непонятно, осуществима ли она в реальности, но такая привлекательная готовая визуальная часть заставляет об этом задуматься. Особенно это должно впечатлить поклонников модной спортивной обуви, они наверняка захотят искупаться в своих любимых сникерсах.
Алгоритм выбрал самые популярные в Сети модели и, сохраняя форму сантехники, добавил не только цвета, но и знаковые детали знакомых кроссовок.
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