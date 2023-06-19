Эстетично и эффектно: искусственный интеллект сгенерировал ванну в стилистике кроссовок

Искусственный интеллект что только не сгенерировал за последнее время. Теперь очередь дошла до фантазий на тему кроссовок. Если вы настолько любите свои сникерсы, что готовы даже принимать в них ванну, теперь мы знаем, как это могло бы выглядеть.

Пользователь социальной сети показал, что у него получилось в результате работы с искусственным интеллектом. Ему стало интересно, как могли бы выглядеть ванны в стиле самых популярных брендов спортивной одежды. Визуал, созданный компьютером, поражает воображение.

Air Jordan 13 «Chicago» Фото: @nerdyalan

Nike Air Foamposite Pro «Island Green» Фото: @nerdyalan

Все модели компаний от Nike до adidas выглядят очень эффектно. Даже странно, что производителям до этого не приходила в голову такая идея. Пока непонятно, осуществима ли она в реальности, но такая привлекательная готовая визуальная часть заставляет об этом задуматься. Особенно это должно впечатлить поклонников модной спортивной обуви, они наверняка захотят искупаться в своих любимых сникерсах.

Алгоритм выбрал самые популярные в Сети модели и, сохраняя форму сантехники, добавил не только цвета, но и знаковые детали знакомых кроссовок.