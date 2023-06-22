В России зафиксировали резкий рост спроса на шаурму. И спад интереса к другому фастфуду

В России зафиксирован резкий рост спроса на шаурму, сообщает издание «Ведомости». Популярность блюда значительно возросла, особенно в торговой сети «Перекрёсток». За пять месяцев было продано около 590 тысяч позиций. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году. Сеть «Донер 42» также отметила рост продаж на 265%, достигнув отметки в 7,5 млн рублей.
Увеличение спроса подтвердили и представители таких популярных сервисов, как «Яндекс.Еда», Ozon Fresh, «Азбука вкуса», «Самокат», «Вкусвилл».
Также 49% россиян отказались от посещения сети «Вкусно и точка», отдавая предпочтение другим ресторанам быстрого питания, выяснило исследование Superjob.
Эксперты объясняют популярность шаурмы низкой стоимостью в сравнении с другими видами фастфуда. Например, покупка роллов, пиццы снижается и значительно отстаёт по темпам роста. Другой причиной отмечается активное продвижение закуски крупнейшими сервисами доставок.
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