В спортзалах женщин стало вдвое больше, чем мужчин. Увеличился и средний возраст клиентов

В российских спортзалах женщины становятся основными посетителями, обгоняя мужчин, сообщает «Коммерсант».
Благодаря развитию новых форматов тренировок и скидочным программам фитнес-клубам удалось увеличить общее число клиентов на 5% в сравнении с допандемийным уровнем. Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина оценивает эту цифру в 6,3 млн человек. Однако теперь более половины клиентов составляют женщины, а средний возраст увеличился до 37 лет.
Ольга Киселёва, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, сообщает:
Это стимулирует клубы акцентировать внимание на развитии групповых программ, в то время как популярность тренажёрных залов падает.
Она также отметила, что спрос женщин на фитнес-залы будет способствовать увеличению выручки отрасли. Однако это не означает пропорциональный рост. Количество людей возросло, но цены в последние несколько лет поднялись на 7%, что меньше инфляции.
Владельцы бизнесов могут не переживать. Девушки готовы посещать их клубы круглосуточно. Лето уже наступило, а они продолжают тянуть железки в спортивных залах и работать над идеальной фигурой. Мужчины же остаются уверенными в себе, чему можно только позавидовать.
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