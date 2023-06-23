В спортзалах женщин стало вдвое больше, чем мужчин. Увеличился и средний возраст клиентов

В российских спортзалах женщины становятся основными посетителями, обгоняя мужчин, сообщает «Коммерсант».

Благодаря развитию новых форматов тренировок и скидочным программам фитнес-клубам удалось увеличить общее число клиентов на 5% в сравнении с допандемийным уровнем. Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина оценивает эту цифру в 6,3 млн человек. Однако теперь более половины клиентов составляют женщины, а средний возраст увеличился до 37 лет.

Ольга Киселёва, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, сообщает:

Это стимулирует клубы акцентировать внимание на развитии групповых программ, в то время как популярность тренажёрных залов падает.

Она также отметила, что спрос женщин на фитнес-залы будет способствовать увеличению выручки отрасли. Однако это не означает пропорциональный рост. Количество людей возросло, но цены в последние несколько лет поднялись на 7%, что меньше инфляции.

Владельцы бизнесов могут не переживать. Девушки готовы посещать их клубы круглосуточно. Лето уже наступило, а они продолжают тянуть железки в спортивных залах и работать над идеальной фигурой. Мужчины же остаются уверенными в себе, чему можно только позавидовать.