Врач кардиологического центра РНИМУ объяснил, как сохранить здоровье сердца и сосудов

6 июля – Всемирный день кардиолога. Руководитель кардиологического центра Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-кардиолог, доктор медицинских наук Сергей Гиляревский дал рекомендации по профилактике недугов сердца.
На сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин преждевременной смерти во всём мире. Осложнения связаны с такими тяжёлыми состояниями, как инсульт, инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность.
Профессор отметил:
Состояние сосудов является маркером биологического или сосудистого возраста человека. Все «сердечные» проблемы обусловлены их состоянием. Для нормальной работы сердца и системы кровообращения стенки должны быть чистыми и эластичными.
С возрастом на фоне хронических заболеваний и других факторов риска сосуды становятся более жёсткими, в стенках появляются холестериновые образования. Соответственно, снижается их пропускная способность и сердцу приходится работать с большей силой и износом.
Врач выделил основные меры профилактики:
- Нормализация массы тела.
- Правильное питание, сокращение потребления легкоусвояемых углеводов и пустых калорий.
- Регулярная физическая активность. Рекомендуется делать не менее восьми тысяч шагов в день.
- Отказ от курения.
- Эффективное снижение артериального давления и уровня холестерина в крови.
- Профилактика сопутствующих хронических заболеваний, особенно воспалительных.
- Снижение уровня стресса.
- Своевременное обращение к доктору при развитии симптомов сердечно-сосудистых заболеваний.
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