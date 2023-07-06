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Врач кардиологического центра РНИМУ объяснил, как сохранить здоровье сердца и сосудов

6 июля – Всемирный день кардиолога. Руководитель кардиологического центра Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-кардиолог, доктор медицинских наук Сергей Гиляревский дал рекомендации по профилактике недугов сердца.

На сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин преждевременной смерти во всём мире. Осложнения связаны с такими тяжёлыми состояниями, как инсульт, инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность.

Профессор отметил:

Состояние сосудов является маркером биологического или сосудистого возраста человека. Все «сердечные» проблемы обусловлены их состоянием. Для нормальной работы сердца и системы кровообращения стенки должны быть чистыми и эластичными.

С возрастом на фоне хронических заболеваний и других факторов риска сосуды становятся более жёсткими, в стенках появляются холестериновые образования. Соответственно, снижается их пропускная способность и сердцу приходится работать с большей силой и износом.

Хорошая новость в том, что данный процесс обратим. При желании можно улучшить состояние и уменьшить биологический возраст.

Врач выделил основные меры профилактики:

Нормализация массы тела.

Правильное питание, сокращение потребления легкоусвояемых углеводов и пустых калорий.

Регулярная физическая активность. Рекомендуется делать не менее восьми тысяч шагов в день.

Отказ от курения.

Эффективное снижение артериального давления и уровня холестерина в крови.

Профилактика сопутствующих хронических заболеваний, особенно воспалительных.

Снижение уровня стресса.

Своевременное обращение к доктору при развитии симптомов сердечно-сосудистых заболеваний.