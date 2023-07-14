Нутрициолог оценила рацион всемирно известного диетолога — адепта интервального голодания

Меган Рамос, исследователь и клинический педагог, — настоящий адепт интервального голодания. Именно она, вместе с доктором Джейсоном Фангом, создала одну из первых клиник, где пациентам помогают худеть при помощи отказа от пищи на определённое время. Теперь об этой системе питания знают все, а девушка открыто делится советами по снижению веса.

Бренд-нутрициолог международной health-tech компании и платформы для биохакинга bioniq Ольга Баян оценила рацион девушки.

Меган рассказала, что голодает около 14 часов. На завтрак в 11 утра девушка выпивает кофе и съедает яйца, лососину, немного козьего молока, бразильские орехи и авокадо. На обед, ближе к 15:00, готовит что-то похожее на смузи из ягод и зелени с добавлением белка, костного бульона и закусывает рогаликом без глютена.

Далее, около 19.00, ужинает коричневым рисом и чем-нибудь, что даёт ей белок и полезные жиры, например лососиной. В этот приём пищи девушка также добавляет немного листовой зелени и других овощей, таких как брюссельская капуста.

По словам нутрициолога, нерациональным выглядит баланс макронутриентов (белков, жиров и углеводов), поскольку в рационе превалируют жировой и белковый компоненты, а вот углеводов недостаточно (если принять во внимание, что девушка употребляет средние порции озвученных продуктов).

Углеводный компонент — это основной источник энергии, а также клетчатки, которая играет значимую роль в процессе пищеварения и профилактике заболеваний, связанных с приёмом пищи.

Кроме того, специалист отметила, что интервальное голодание может спровоцировать набор веса, если в рамках отведённого пищевого окна потребить калорий больше, чем человек тратит. Но плюсы тоже есть: такой рацион практически не содержит высокообработанных продуктов питания, что, безусловно, несёт дополнительные бонусы для здоровья.