Действенный совет от экспертов: как правильно выбрать голубику, чтобы не разочароваться

В летнее время хочется как можно чаще наслаждаться вкусными ягодами, но их бывает тяжело определить. Например, голубика может быть крупной и красивой, а на вкус окажется кислой.

Эксперты поделились лайфхаком, как выбрать вкусную и настоящую голубику. Нужно всего лишь обратить внимание на её цвет.

Вам нужен однотонный и ровный синий цвет. Это признак того, что ягоды были собраны в нужное время.

Ягода должна быть без красных вкраплений. Естественный беловато-сизый налёт также говорит о качестве плода, ведь он защищает кожицу — самую полезную часть. Этот налёт нужно смыть непосредственно перед употреблением.

Розоватый оттенок означает, что голубику сорвали слишком рано. Она станет мягкой со временем и потеряет сладкий вкус.

При этом эксперты отметили, что размер ягод не является маркером вкуса или сладости. Он зависит от сорта, времени урожая. Обычно в первый сбор – всегда самая крупная голубика.