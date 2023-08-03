Действенный совет от экспертов: как правильно выбрать голубику, чтобы не разочароваться
Поделиться
В летнее время хочется как можно чаще наслаждаться вкусными ягодами, но их бывает тяжело определить. Например, голубика может быть крупной и красивой, а на вкус окажется кислой.
Читайте также:
Эксперты поделились лайфхаком, как выбрать вкусную и настоящую голубику. Нужно всего лишь обратить внимание на её цвет.
Вам нужен однотонный и ровный синий цвет. Это признак того, что ягоды были собраны в нужное время.
Ягода должна быть без красных вкраплений. Естественный беловато-сизый налёт также говорит о качестве плода, ведь он защищает кожицу — самую полезную часть. Этот налёт нужно смыть непосредственно перед употреблением.
Розоватый оттенок означает, что голубику сорвали слишком рано. Она станет мягкой со временем и потеряет сладкий вкус.
При этом эксперты отметили, что размер ягод не является маркером вкуса или сладости. Он зависит от сорта, времени урожая. Обычно в первый сбор – всегда самая крупная голубика.
Комментарии
- 3 августа 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 2 августа 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 1 августа 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 31 июля 2023
-
20:30
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
11:30
-
06:30
- 30 июля 2023
-
14:40
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 29 июля 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 28 июля 2023
-
18:30
Партнерский контент