Закуска для мозга: учёные обнаружили ещё одно полезное свойство орехов

Любимый многими перекус может спасти от депрессии. Исследователи из Университета Кастилии-Ла-Манчи выяснили, что те, кто потребляет ежедневно 30-граммовую порцию орехов, страдает от заболеваний ментального здоровья реже.
В эксперименте приняли участие 13 500 людей в возрасте от 37 до 73 лет. Обязательным условием для добровольцев было то, что до научного эксперимента у обследуемых не было диагностировано депрессии.
В результате учёные выявили снижение риска заболевания на 17% в течение пятилетнего периода. По мнению медиков, это связано с противовоспалительным и защитным действием орехов на мозг.
Для участия в научном эксперименте участники потребляли следующие плоды: миндаль, кешью, фисташки и арахис. Порция в 30 граммов — это примерно 20 штук миндаля, 15 орехов кешью, 40 штук арахиса или 30 фисташек.
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