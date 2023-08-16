Найден суперфуд с большим количеством витамина, необходимого для укрепления костей

Специалисты в области сельского хозяйства и питания обнаружили новый суперфуд. Речь об источнике клетчатки.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) оценил пищевую ценность продуктов на основе их содержания ключевых витаминов и минералов. Шпинат, мангольд и зелень свеклы получили примерно по 80 баллов. Однако максимальную оценку заслужил кресс-салат.

Это вид листовой зелени из семейства капустных, прорастающий в пресных водоёмах, таких как ручьи и пруды.

Салат отличается острым, почти перчёным вкусом. Тем не менее, он имеет множество полезных свойств и содержит витамин С, а также бета-каротин. Кроме того, одна чашка кресс-салата обеспечивает суточную дозу витамина К. Есть только один минус: его не найти в любом магазине, из-за чего вы можете столкнуться с некоторыми сложностями добавления продукта в рацион.