Врач поделился простой ежедневной привычкой, которая способствует потере веса

Сбросить лишний вес довольно сложно. Врач Хелен Парретти раскрыла простой способ, который поможет похудеть.

По её словам, нужно пить воду перед едой.

Исследования показали, что употребление 500 миллилитров воды перед едой может не только ускорить метаболизм, но и привести к большей потере веса. Как правило, чем больше воды мы пьём, тем мы здоровее. Вот так просто.

Научно доказано, что употребление воды приводит к снижению веса. Учёные из Бирмингемского университета выяснили, что употребление 500 миллилитров воды за полчаса до основного приёма пищи помогает людям похудеть.

Врач отметила, что такой способ эффективен только в сочетании с другими методами: физическими нагрузками и правильным питанием.