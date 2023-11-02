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Можно ли есть яйца каждый день? Врач рассказал, когда это опасно для здоровья

Можно ли есть яйца каждый день? Врач рассказал, когда это опасно для здоровья
Можно ли есть яйца каждый день?
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Многие люди опасаются есть яйца из-за того, что они могут увеличить уровень холестерина. Однако больше всего нужно опасаться вещества под названием холин, говорит врач из клиники Кливленда в США Майкл Розиен.

По его словам, желтки в яйцах очень питательны и содержат все необходимые аминокислоты и белки. В них также есть большое количество холина, избыток которого может вызвать воспаление в организме.

В клинике Кливленда Стэн Хейзен и Уилсон Танг провели прекрасное исследование, показавшее, что бактерии внутри вас превращаются в метаболит триметиламина (ТМА). И этот ТМА попадает в печень, вызывая воспаление артерий головного мозга и почек. Поэтому немного холина абсолютно необходимо, но холина с яичными желтками может быть слишком много для организма.

Эксперт добавил, что холин может повысить риск тромбообразования. Людям с высоким риском сердечных заболеваний Майкл Розиен рекомендует съедать не более одного яйца в неделю.

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