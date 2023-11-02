Можно ли есть яйца каждый день? Врач рассказал, когда это опасно для здоровья

Многие люди опасаются есть яйца из-за того, что они могут увеличить уровень холестерина. Однако больше всего нужно опасаться вещества под названием холин, говорит врач из клиники Кливленда в США Майкл Розиен.

По его словам, желтки в яйцах очень питательны и содержат все необходимые аминокислоты и белки. В них также есть большое количество холина, избыток которого может вызвать воспаление в организме.

В клинике Кливленда Стэн Хейзен и Уилсон Танг провели прекрасное исследование, показавшее, что бактерии внутри вас превращаются в метаболит триметиламина (ТМА). И этот ТМА попадает в печень, вызывая воспаление артерий головного мозга и почек. Поэтому немного холина абсолютно необходимо, но холина с яичными желтками может быть слишком много для организма.

Эксперт добавил, что холин может повысить риск тромбообразования. Людям с высоким риском сердечных заболеваний Майкл Розиен рекомендует съедать не более одного яйца в неделю.