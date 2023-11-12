Виктория Бекхэм уже много лет не ест этот продукт, чтобы оставаться стройной

Глядя на Викторию Бекхэм, ненароком можно поймать себя на мысли о том, что бывшая «перчинка» выглядит так, будто практически не ест. 49-летняя Бекхэм всегда отличалась утончёнными формами, а о том, что такое лишний вес, она, кажется, не знает вовсе.

Виктория не скрывает, что уделяет большое количество времени спорту, а также строго следит за своим питанием:

Я ем много свежей рыбы, свежих овощей и салатов, а также семечек и орехов. Я также люблю фрукты, но не ем слишком много, так как из-за них я могу чувствовать себя довольно раздутой.

Оказывается, есть продукт, который и вовсе находится у дизайнера в «чёрном списке», хотя присутствует в рационе большинства из нас.

Виктория призналась, что уже много лет совсем не ест красное мясо. Диетологи уверяют, что такой подход действительно позволяет не только сохранить фигуру, но и уберечь здоровье кишечника. Известно, что красное мясо – богатый источник насыщенных жиров, которые в чрезмерном количестве могут негативно влиять на работу желудочно-кишечного тракта.