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«Мотивирует вернуться в большой спорт»: Ляйсан Утяшева прокомментировала победу Веры Звонаревой

Ляйсан Утяшева прокомментировала победу Веры Звонарёвой на Итоговом турнире WTA
Утяшева прокомментировала победу Веры Звонаревой
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Победительница пяти турниров «Большого шлема» в паре и миксте 39-летняя россиянка Вера Звонарева вместе с 35-летней немкой Лаурой Зигемунд стала чемпионкой Итогового турнира WTA в парном разряде.

Ляйсан Утяшева – легендарная гимнастка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, двукратная чемпионка Европы, обладательница Кубка мира – поделилась впечатлениями после победы теннисистки:

Возвращение после временного перерыва в карьере, да ещё и в возрасте 39 лет, это действительно впечатляет. Я знаю Веру лично, и мои дети ходили к ней на тренировки. Она просто великолепна!

Ляйсан Утяшева поделилась, что часто думает о возвращении в гимнастику, ощущении адреналина соревнований.

Я бы очень хотела, чтобы наше сообщение было услышано. Мы хотим видеть спорт больших достижений для взрослых гимнасток. Почему бы и нет? Бывших не бывает, и я уверена, что такие соревнования были бы красивы и интересны. Вы бы пришли на такие соревнования, где ваши любимые гимнастки прошлого выступали бы в конкурсной программе?
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