Обратите внимание: мочеиспускание по ночам может предупреждать об опасных болезнях

Просыпаться среди ночи, чтобы сходить в туалет, вполне нормально. Однако, если это происходит регулярно и несколько раз за ночь, это может быть признаком серьёзной проблемы со здоровьем, говорят эксперты.

Как правило, большинство людей игнорируют учащённое мочеиспускание, списывая этот факт на неизбежную часть старения. Проконсультироваться с врачом в этом случае всё же необходимо, поскольку частое мочеиспускание может быть симптомом опасных для жизни заболеваний.

Так, частые походы в туалет могут указывать на сахарный диабет, гинекологические проблемы, инфекции, такие как цистит, которые раздражают мочевой пузырь и уретру, вызывают частые и срочные позывы к мочеиспусканию. Также этот признак может сигнализировать об доброкачественном увеличении простаты или раке предстательной железы.