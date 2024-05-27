Принц Уильям привёл на футбольный матч старшего сына Джорджа

Наследникам престола с детства прививают любовь к спорту. Принц Уильям уже много лет обожает футбол. Более того, он является президентом Английской футбольной ассоциации, а также старается не пропускать важные матчи, в которых принимают участие его любимые команды.

25 мая Уильям привёл на стадион своего старшего сына Джорджа. Принцы наблюдали за игрой команд «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», которая состоялась на стадионе «Уэмбли». В этот день определился обладатель Кубка Англии. Победителем матча стала команда «Манчестер Юнайтед». Она обошла соперника со счётом 2:1. Юный принц вместе с отцом принял участие в церемонии награждения.

Принц Уильям и принц Джордж Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Уильям рассказывал, что Джордж с ранних лет с большим интересом наблюдает за футбольными таблицами. Пока мальчик не торопится выходить на поле в качестве игрока, однако это нисколько не мешает ему получать удовольствие от матчей в качестве болельщика. Вместе с отцом он болеет за английские команды, в частности за «Астон Виллу».

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.