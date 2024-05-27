Кардиолог назвал недооценённый фактор риска гипертонии

Большинство людей знают, что определённые факторы, такие как отсутствие физических упражнений, ожирение, нездоровое питание, стресс и частое употребление алкоголя, могут привести к повышению артериального давления. Но один из факторов риска часто недооценивается, говорит терапевт, пульмонолог, кардиолог, сомнолог и врач интенсивной терапии Бернд Саннер.

Речь идёт о нарушении сна. Некачественный сон вызывает стресс, снижает работоспособность и является важным фактором риска развития высокого кровяного давления. Например, сон менее пяти часов приводит к увеличению риска гипертонии на 50%.

Организм восстанавливается во время сна. Высвобождаются гормоны роста, пополняются запасы энергии, иммунная система вырабатывает антитела, а мозг обрабатывает и хранит информацию. В результате таких процессов в ночное время снижается частота сердечных сокращений и артериальное давление.

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Негативно на качество сна могут влиять психологический и эмоциональный стресс, храп, апноэ во сне, периодические движения ног в ночное время, так называемые «экзогенные» факторы, такие как шум и чрезмерно высокие температуры или яркость окружающей среды во время сна, или даже социальные факторы.

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