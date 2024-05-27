Полярные сияния станут чаще: Солнце на пике активности

Солнце достигло нового максимума активности, и это хорошая новость для любителей полярных сияний. Учёные прогнозируют, что в ближайшие годы они станут значительно более интенсивными и зрелищными.

Солнце, как и любая другая звезда, имеет свои циклы активности. Эти циклы длятся около 11 лет, и в течение этого периода активность Солнца нарастает, достигает максимума, а затем спадает. Сейчас мы находимся на пороге нового максимума солнечной активности, который, как ожидается, произойдёт в период с 2024 по 2026 год. Это будет 25-й цикл с начала наблюдений за активностью звезды.

Это говорит о том, что солнечные вспышки будут продолжаться, как и геомагнитные бури, которые они вызывают. Об этом в беседе с «РГ» рассказал заместитель директора по научно-исследовательской работе Института солнечно-земной физики Сибирского (ИСЗФ) отделения РАН Роман Васильев.

Вспышки на Солнце — это мощные выбросы энергии, которые могут нарушить радиосвязь и повлиять на работу спутников. Однако они также являются причиной полярных сияний — захватывающих световых шоу, которые можно наблюдать уже не только в полярных регионах.

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