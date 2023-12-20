Звезда сериала «Слово пацана» Анастасия Красовская продемонстрировала идеальную фигуру

В этом году сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» зажёг сразу несколько ярчайших звёзд российского шоу-бизнеса. Одной из них стала актриса Анастасия Красовская, которая покорила зрителей талантом и харизмой. На днях 24-летняя красотка посетила новогоднюю вечеринку, организованную журналом Hello.

Для мероприятия девушка выбрала яркий образ, приковавший к ней всё внимание публики. На вечере девушка появилась в коротком платье российского бренда Sashaverse – его создателем и идейным вдохновителем является дизайнер Александр Терехов.

Анастасия Красовская Фото: Кадр из видео

Мини идеально подчеркнуло стройные ноги Анастасии. Блестящий наряд актриса дополнила чёрными босоножками на высоком каблуке, а также массивными украшениями. Красовская отдала предпочтение естественному макияжу и аккуратной укладке, которые гармонично смотрелись с ярким платьем.

Остаётся загадкой, есть ли у такой красавицы верный спутник. Анастасии часто приписывают романы, однако сама она старается держать свою личную жизнь в тайне и оставлять фокус исключительно на своих актёрских способностях.