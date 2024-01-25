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Продукты, способствующие ожирению: вам следует избегать этих популярных продуктов после 40 лет

Способствуют ожирению: вам следует избегать этих популярных продуктов после 40 лет
Следует избегать этих продуктов после 40 лет
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После 40 лет становится сложнее контролировать свой вес. Эксперты перечислили продукты, от которых следует отказаться в этом возрасте, чтобы избежать ожирения.

С возрастом у людей замедляется обмен веществ. Именно по этой причине определённый тип углеводов может привести к набору веса.

В частности, людям старше 40 лет следует избегать углеводов, содержащихся в продуктах с высокой степенью переработки. К ним относятся сладости, батончики-мюсли, выпечка, газировки и соки, готовые блюда, колбасные изделия.

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Этот тип углеводов вреден для здоровья людей любых возрастов, но именно после 40 лет он сложно перерабатывается организмом. Также он не содержит никаких полезных питательных веществ, минералов, витаминов или антиоксидантов.

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