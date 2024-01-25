Способствуют ожирению: вам следует избегать этих популярных продуктов после 40 лет

После 40 лет становится сложнее контролировать свой вес. Эксперты перечислили продукты, от которых следует отказаться в этом возрасте, чтобы избежать ожирения.

С возрастом у людей замедляется обмен веществ. Именно по этой причине определённый тип углеводов может привести к набору веса.

В частности, людям старше 40 лет следует избегать углеводов, содержащихся в продуктах с высокой степенью переработки. К ним относятся сладости, батончики-мюсли, выпечка, газировки и соки, готовые блюда, колбасные изделия.

Этот тип углеводов вреден для здоровья людей любых возрастов, но именно после 40 лет он сложно перерабатывается организмом. Также он не содержит никаких полезных питательных веществ, минералов, витаминов или антиоксидантов.