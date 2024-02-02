Раком будут болеть гораздо чаще: ВОЗ прогнозирует резкий рост новых случаев к 2050 году

К 2050 году, то есть уже через 27 лет, число новых случаев рака будет достигать более 35 млн. Это на 77% больше, чем в 2022 году, предупредили специалисты онкологического агентства Всемирной организации здравоохранения.

Международное агентство ВОЗ по исследованию рака (IARC) назвало табак, алкоголь, ожирение и загрязнение воздуха ключевыми факторами предполагаемого роста.

Быстро растущее глобальное бремя рака отражает как старение и рост населения, так и изменения в подверженности людей факторам риска, некоторые из которых связаны с социально-экономическим развитием. Табак, алкоголь и ожирение являются ключевыми факторами роста заболеваемости раком, при этом загрязнение воздуха по-прежнему остаётся ключевым фактором экологических факторов риска.

Ожидается, что в самых развитых странах будет зафиксирован наибольший рост числа случаев заболевания. Однако в процентном отношении наибольший пропорциональный прирост — на 142% — будет наблюдаться в странах, находящихся в нижней части индекса человеческого развития, используемого ООН.