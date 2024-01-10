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Диабет, рак и проблемы с сердцем: жир в этой части тела повышает риск смертельных болезней

Диабет, рак и проблемы с сердцем: жир в этой части тела повышает риск смертельных болезней
Жир в этой части тела повышает риск болезней
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Концентрация жира в определённой области на теле может повысить риск серьёзных заболеваний, включая болезни сердца, диабет и некоторые виды рака. Об этом в ходе подкаста рассказали доктор Сара Берри и профессор Дебора Клегг.

Речь идёт о жировых отложения в области живота. У женщин жир здесь появляется после того, как заполняются «резервуары» в бёдрах.

У женщин он начинает смещаться в область живота, и именно тогда у нас повышается заболеваемость такими заболеваниями, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и даже некоторые виды рака.
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Дело в том, что жир на животе может распространяться на внутренние органы и откладываться в печени, в сердце, поджелудочной железе. Это провоцирует воспалительные реакции в организме и запускает каскад проблем со здоровьем.

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