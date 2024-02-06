19-летняя дочь Хайди Клум продемонстрировала несовершенства кожи на фото без макияжа

Многие привыкли думать, что модели – это идеальные девушки с фарфоровой кожей, у которых не может быть недостатков. Самое главное, что мы забываем в этой ситуации, так это то, что манекенщицы точно такие же люди, а у каждой из них есть свои особенности и несовершенства внешности.

Лени Клум Фото: Из личного архива Лени Клум

На днях это доказала Лени Клум, начинающая модель и дочь легендарной Хайди Клум. 19-летняя девушка опубликовала в социальных сетях свой честный снимок, на котором отчётливо видны проблемы с кожей. Лени не постеснялась продемонстрировать, что страдает от высыпаний, и отметила, что практически каждому рано или поздно приходится столкнуться с подобным.

Клум-младшая рассказала, что сейчас занимается тем, что вместе со специалистом подбирает средства, которые могли бы помочь ей побороть этот недуг. Ранее Лени признавалась, что уже не первый год страдает от проблем с кожей, однако настолько явными они стали только сейчас. Девушка отметила, что принимает себя вне зависимости от внешних факторов и любит себя совершенно любой.