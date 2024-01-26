«Она выглядит на 80»: в Сети раскритиковали фото 65-летней Мадонны без фотошопа

Мадонна любила эпатировать публику всегда. В определённый момент она даже стала своеобразной иконой поп-сцены, поэтому многие уже привыкли к тому, что каждое шоу звезды сопровождается каким-нибудь необычным, а иногда и скандальным образом.

В этот раз 65-летняя артистка превзошла саму себя. Сейчас Мадонна путешествует по миру со своим музыкальным туром «The Celebration tour». На днях звезда выступила на одной из крупнейших площадок Нью-Йорка. На сцену артистка вышла в алом платье-комбинации и со своей фирменной укладкой, которую пытались повторить все девушки в 90-х.

Мадонна Фото: Социальные сети @m_r_angelo

Поклонники в очередной раз удивились внешнему виду Мадонны и задались вопросом, каким образом ей удаётся поддерживать такой тонус мышц рук и стройность ног. Однако многие раскритиковали внешний вид певицы, отметив, что в жизни она выглядит иначе, чем в соцсетях.

«Вот что происходит, если сильно фотошопить себя в социальных сетях: люди испытывают шок, когда узнают, как вы выглядите на самом деле!», «Она выглядит на 80», «Выглядит ужасно. Что меня огорчает, так это то, что она всё ещё считает себя самой сексуальной женщиной на свете», «Стареть — это нормально, нужно только одеваться соответственно возрасту», «Какой позор», «Мне за неё неловко», «Пожалуйста, оденься. Становится страшно», — обсудили пользователи.

Стоит отметить, что выступать артистка вышла лишь спустя два часа после запланированного времени, поэтому многие пришедшие на концерт фанаты остались недовольными. Некоторые из них уже заявили о том, что планируют подать в суд на исполнительницу.