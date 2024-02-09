Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Учёные изучили питательный состав моркови и пришли к неожиданным результатам

Учёные из Университета Лахора в Пакистане изучили питательный состав, фитонутриенты и функциональные свойства моркови. Результаты опубликованы в International Journal of Food Properties.

Согласно результатам исследований, содержащиеся в моркови каротиноиды, полифенолы и витамины оказывают антиканцерогенное, антиоксидантное действие и укрепляют иммунную систему. Кроме того, было обнаружено, что корнеплод также обладает антидиабетическими свойствами, снижает кровяное давление и уровень холестерина.

Морковь положительно влияет на почки и печень, выведению жиров и желчи. Более того, овощ улучшает когнитивные функции.

Учёные доказали, что экстракты, полученные из семян моркови, тоже имеют ряд преимуществ. По данным научной работы, они оказывают противогрибковые и противовоспалительные эффекты.