Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Удивительные свойства: учёные изучили питательный состав моркови и пришли к неожиданным результатам

Учёные изучили питательный состав моркови и пришли к неожиданным результатам
Учёные изучили питательный состав моркови
Аудио-версия:
Комментарии

Учёные из Университета Лахора в Пакистане изучили питательный состав, фитонутриенты и функциональные свойства моркови. Результаты опубликованы в International Journal of Food Properties.

Согласно результатам исследований, содержащиеся в моркови каротиноиды, полифенолы и витамины оказывают антиканцерогенное, антиоксидантное действие и укрепляют иммунную систему. Кроме того, было обнаружено, что корнеплод также обладает антидиабетическими свойствами, снижает кровяное давление и уровень холестерина.

Читайте также:
Нутрициолог назвала сухофрукт, необходимый для остроты зрения и здоровых костей
Нутрициолог назвала сухофрукт, необходимый для остроты зрения и здоровых костей

Морковь положительно влияет на почки и печень, выведению жиров и желчи. Более того, овощ улучшает когнитивные функции.

Учёные доказали, что экстракты, полученные из семян моркови, тоже имеют ряд преимуществ. По данным научной работы, они оказывают противогрибковые и противовоспалительные эффекты.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android