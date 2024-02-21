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Серена Уильямс примерила трендовый образ в ковбойском стиле

Серена Уильямс примерила трендовый образ в ковбойском стиле в поддержку Бейонсе
Серена Уильямс
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В Сети стремительно набирает популярность тренд на образы в ковбойском стиле, и многие знаменитости уже успели примерить шляпы и казаки. Среди них оказалась и Серена Уильямс, которая таким образом поддержала выход нового кантри-альбома Бейонсе.

Кажется, ковбойский стиль пришёлся Серене по душе, ведь в шляпе и стильных сапогах она с завидной регулярностью выходит в свет ещё со дня церемония вручения премии «Грэмми-2024». Фотографиями в модных образах чемпионка по теннису делится у себя в социальных сетях.

В этот раз она примерила плиссированное платье с боди, сапоги для верховой езды, а также фетровую чёрную шляпу, которая идеально дополнила лук. В таком образе Уильямс отправилась на вечеринку, приуроченную к выходу нового альбома Бейонсе. Ожидается, что долгожданный релиз состоится 29 марта.

Бейонсе, кстати, начала эстафету ковбойских образов, появившись на «Грэмми» в белой шляпе, костюме от Louis Vuitton и белой рубашке с чёрной лентой. Выходит, теперь звезда определённо заслужила ещё и звание главной ковбойши года.

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