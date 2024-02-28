Вышел новый выпуск шоу «Испытано на себе» с музыкантом Антоном Лаврентьевым

​​​​​​​В новом интервью музыкант, поэт, шоумен и телеведущий Антон Лаврентьев расскажет о своём режиме дня, питании, тренировках и любимых спортсменах. А ещё прямо в студии исполнит для вас одну из своих композиций. Смотрите в свежем выпуске шоу «Испытано на себе».

Когда начал заниматься йогой в уже более развёрнутом виде, я для себя понял, что тело начинает по-другому реагировать. И на тот момент спорт в различных его проявлениях, наоборот, очень сильно меня зажимает, поэтому решил провести эксперимент и занимался только йогой. Я не рассматриваю это как что-то магическое, как какую-то панацею. Я рассматриваю ежедневную практику как возможность обнулиться, выйти в то состояние, где инстинкты будут удовлетворены, — объясняет Антон.