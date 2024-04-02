Польза генуборки для фигуры: вот сколько калорий сжигаются во время обычных домашних дел

Тщательная генеральная уборка в доме поможет не только навести чистоту, но и сбросить вес. Специалист Американского колледжа спортивной медицины рассказал, сколько человек сжигает калорий во время обычных домашних дел.

Точное количество энергии, которое вы сжигаете во время уборки, будет зависеть от таких факторов, как возраст, пол и состав тела. Но в среднем взрослый человек весом 77 килограммов за 15 минут может в среднем сжечь:

41 ккал при загрузке стиральной машины или развешивании вещей;

47 ккал во время лёгкой уборки или протирания поверхностей от пыли;

67 ккал — готовка или уборка с пылесосом, или готовка, или мытьё посуды;

71 ккал — тщательная уборка с мытьём окон или уборкой гаража;

91 ккал — покраска забора;

118 ккал — перестановка или переноска коробок.

Для сравнения: при беге трусцой человек сжигает 142 ккал за 15 минут.

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