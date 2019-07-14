Победа Хэмилтона на фоне крэша Феттеля и Макса. У Квята отличный прорыв

Старт: Боттас отбился

На старте пара «Мерседесов» чётко уехала в первый поворот, не оставив преследователям ни шанса, при этом Валттери Боттас удержался впереди напарника. Льюис Хэмилтон два круга едва ли не в каждом повороте атаковал финна, но тот сохранил за собой первое место. Шарль Леклер и Макс Ферстаппен остались на третьей и четвёртой позициях, а на пятое место мимо Пьера Гасли прорвался Себастьян Феттель. Здорово начал гонку и Ландо Норрис — британец опередил Даниэля Риккардо и поднялся на седьмую строчку.



В глубине пелотона провалились «Хаасы». Мало того что Грожан и Магнуссен стартовали лишь 14-м и 16-м, так ещё и умудрились не поделить дорогу на первом круге — между партнёрами по команде произошёл контакт, оба потеряли темп и сразу же отправились в боксы. Так, уже через две минуты после старта Магнуссен оказался круговым. А ещё через 15 минут обе машины остановятся в боксах и сойдут с дистанции.



После двух кругов судьи разрешили использование системы DRS, чем и воспользовался Хэмилтон — в одном из поворотов Льюис сумел перекрестить траектории и выйти вперёд. Однако уже через несколько поворотов Валттери контратаковал и снова возглавил гонку.

Как Джовинацци Льюису помог

«Мерседесы» явно боролись только между собой, однако теряли на этом время, а потому преследователям — гонщикам «Феррари» и «Ред Булл» — удавалось держаться неподалёку. Однако Боттас взвинтил темп, оторвался от Хэмилтона на секунду с небольшим и обезопасил себя от атак с DRS. Пелотон начал постепенно растягиваться, хотя Ферстаппен на «медиуме» без видимых проблем шёл в темпе Леклера на «софте» и постепенно начинал прессинговать монегаска.



Шины на «Феррари» Леклера начали изнашиваться, чем пытался воспользоваться Ферстаппен, но Макса позади отвлекал Феттель. Тогда в сражение вступил Пьер Гасли, обогнавший Себа, красиво «нырнув» внутрь поворота. Правда, уже на следующем круге француз отправился в боксы, но из зоны DRS позади Макса Феттель выпал.



Кругом позже на пит-лейн синхронно свернули Леклер и Ферстаппен — и «Ред Булл» сработал быстрее «Феррари», выпустив своего гонщика впереди соперника. Однако Леклер не сдался и сразу же после выезда с пит-лейна на непрогретых шинах контратаковал голландца и вернул позицию. Макс с удвоенной силой начал атаковать «Феррари», но вновь обогнать её не удавалось.



Тем временем в «Мерседесе» провели пит-стоп Боттасу, а вот Хэмилтон, как и Феттель, остался на трассе в надежде проехать гонку с одной остановкой, однако планы нарушил Антонио Джовинацци — итальянец вылетел с трассы и закопал машину в гравий. В итоге судьи вывели на трассу сейфти-кар, а Льюис с Себом отправились на пит-стопы. Причём на свежих шинах Хэмилтон вернулся впереди Боттаса, а Феттель сохранил третью позицию.

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Себ выносит Макса

С уходом автомобиля безопасности Хэмилтон уверенно уехал от Боттаса, тот сразу же создал себе секундный отрыв от Феттеля, а вот вслед за немцем собралась плотная группа в составе Гасли, Ферстаппена и Леклера. Причём наиболее активен был Шарль: в какой-то момент монегаск даже выдавил Ферстаппена с трассы, но тот сохранил темп и по внешней траектории вернул себе позицию. Леклер в итоге вынужден был отступить, а Макс поехал вперёд и вышел на четвёртое место — Гасли пропустил напарника без борьбы.



К 30-му кругу Леклер вновь активизировался, но Гасли уверенно защищался и не подпускал преследователя на дистанцию опасной атаки. Несколько кругов француз «возил» «Феррари» позади, пока на 36-м круге Леклер по внешней траектории не протиснулся мимо соперника. Правда, отставание от Макса Ферстаппена к этому достигло пяти секунд.

Сам Ферстаппен к этому моменту догнал Феттеля — и даже прошёл немца! Но тот не сдавался и попытался вернуть себе позицию, однако заблокировал колёса в «слипстриме» позади «Ред Булл» и на полном ходу врезался в соперника. Макс каким-то чудом продолжил гонку, проигрывая по секунде с круга Пьеру Гасли, а вот Себ поехал за новым передним обтекателем и вернулся на трассу позади всего пелотона — чуть позже судьи «наградили» немца ещё и 10-секундным штрафом.



Леклер в итоге вышел на третье место, Гасли теперь занимал четвёртое место, а Ферстаппену пришлось продолжать гонку пятым. Отрыв пары «Мерседесов» от всего пелотона вырос уже до 18 секунд.

Новый рекорд для Льюиса

За восемь кругов до финиша в «Мерседесе» неожиданно позвали Хэмилтона на пит-стоп, но тот отказался ехать в боксы. Зато кругом позже на пит-лейн свернул Боттас — первые два отрезка финн провёл на «медиуме» и обязан был перейти на другую резину. Впрочем, благодаря большому отрыву от Леклера Валттери сохранил за собой второе место.



Первым же финишировал Хэмилтон, одержавший рекордную шестую победу в Гран-при Великобритании, опередив Джима Кларка и Алена Проста, которые выигрывали здесь по пять раз. Валттери Боттас стал вторым и уже в девятый раз в 10 гонках поднялся на подиум, а третью позицию занял Шарль Леклер.



Четвёртое место занял Пьер Гасли — и это его лучший результат в цветах «Ред Булл», Макс Ферстаппен добрался до финиша пятым, а в борьбе за шестое место Карлос Сайнс сдержал позади Даниэля Риккардо — это сражение стало украшением последних кругов. Замкнули топ-10 Кими Райкконен, Даниил Квят и Нико Хюлькенберг, который буквально на предпоследнем круге вырвал 10-ю позицию у Александера Албона. Отдельно отметим Квята: после старта с 17-го места долго казалось, что у россиянина нет шансов на очки. Однако ближе к финишу гонщик «Торо Россо» продемонстрировал отличный темп и ворвался в топ-10 — отличный камбэк после субботнего провала.

В общем зачёте отрыв Хэмилтона от Боттаса вырос до 39 очков, а на третьей позиции закрепился Макс Ферстаппен: Феттеля голландец опережает уже на 13 очков, а Леклера — на 16 баллов. На счету Даниила Квята теперь 12 очков, он занимает 14-е место в турнирной таблице.



Следующий этап Формулы-1 — Гран-при Германии — пройдёт в Хоккенхайме 26-28 июля.