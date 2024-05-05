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Кравиц: если бы Ньюи хотел взять паузу, то не добивался бы отмены «отпуска по садоводству»

Кравиц: если бы Ньюи хотел взять паузу, то не добивался бы отмены «отпуска по садоводству»
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Репортёр Sky Sports Тед Кравиц высказал аргументы, почему Эдриан Ньюи, скорее всего, не покинет Формулу-1 после окончания сотрудничества с «Ред Булл».

«Просто подумайте. Контракт Эдриана Ньюи с «Ред Булл» был рассчитан до конца 2025 года. При этом в нём был пункт о годичном «отпуске по садоводству», до конца 2026 года.

Если бы он хотел отдохнуть, отправиться в кругосветное путешествие или поездить по Европе со своей очаровательной женой Амандой, или ещё что-то… Итак, если бы он просто решил отойти от дел, то он бы не стал договариваться об отмене «отпуска по садоводству», он просто не имел бы для Эдриана никакого значения.

Но он хотел договориться о его отмене, что он и сделал с помощью Эдди Джордана, который теперь является его менеджером. И теперь Ньюи может работать на кого-то другого, в другой команде Формулы-1, практически с того же дня, как он покинет «Ред Булл» в апреле 2025 года», — сказал Кравиц в эфире Sky Sports.

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