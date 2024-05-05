Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Германии создадут 980-сильную версию суперкроссовера Ferrari

В Германии создадут 980-сильную версию суперкроссовера Ferrari
Keypuro
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкое тюнинг-ателье Keyvany объявило о планах постройки собственной версии суперкроссовера Ferrari Purosangue под названием Keypuro. Автомобиль получит новый агрессивный обвес из карбона, а также больше мощности — создатели обещают добиться отдачи в 980 лошадиных сил, что почти на 200 л. с. больше, чем у стандартной версии.

Keypuro

Keypuro

Фото: Keyvany

Keyvany создаст для Purosangue новый капот и передний бампер с двойным сплиттером и большими воздухозаборниками, а также более широкие боковые юбки и мощный задний диффузор. Кроме того, на задней части крыши Keypuro размещено более массивное антикрыло. Цена Keypuro не называется.

Keypuro

Keypuro

Фото: Keyvany

Purosangue — это первый кроссовер Ferrari, который был представлен в 2022 году. Автомобиль построен на той же платформе, что и купе Ferrari Roma, а под капотом у него установлен 6,5-литровый двигатель V12 — такой же, как у Ferrari 812 Superfast. До 100 км/ч Purosangue разгоняется за 3,3 секунды, а его максимальная скорость — 310 км/ч.

Отметим, что в конце апреля Purosangue опередил Lamborghini Urus Performante на дистанции в четверть мили, хотя разница была минимальной.

Материалы по теме
Фото
Ferrari показала новый спорткар. Это преемник 812-й, созданный в честь двигателя V12
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android