В Германии создадут 980-сильную версию суперкроссовера Ferrari

Немецкое тюнинг-ателье Keyvany объявило о планах постройки собственной версии суперкроссовера Ferrari Purosangue под названием Keypuro. Автомобиль получит новый агрессивный обвес из карбона, а также больше мощности — создатели обещают добиться отдачи в 980 лошадиных сил, что почти на 200 л. с. больше, чем у стандартной версии.

Keypuro Фото: Keyvany

Keyvany создаст для Purosangue новый капот и передний бампер с двойным сплиттером и большими воздухозаборниками, а также более широкие боковые юбки и мощный задний диффузор. Кроме того, на задней части крыши Keypuro размещено более массивное антикрыло. Цена Keypuro не называется.

Keypuro Фото: Keyvany

Purosangue — это первый кроссовер Ferrari, который был представлен в 2022 году. Автомобиль построен на той же платформе, что и купе Ferrari Roma, а под капотом у него установлен 6,5-литровый двигатель V12 — такой же, как у Ferrari 812 Superfast. До 100 км/ч Purosangue разгоняется за 3,3 секунды, а его максимальная скорость — 310 км/ч.

Отметим, что в конце апреля Purosangue опередил Lamborghini Urus Performante на дистанции в четверть мили, хотя разница была минимальной.