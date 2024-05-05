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Реплику гоночного Mercedes, на котором выступал Михаэль Шумахер, продают за $ 70 тыс.

Реплику гоночного Mercedes, на котором выступал Михаэль Шумахер, продают за $ 70 тыс.
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Южноафриканский инженер Йохан Акерман выставил на продажу построенную им лично реплику гоночного прототипа Mercedes-Benz C11, который участвовал в чемпионате мира по гонкам спорткаров в 1990–1991 годах.

Реплика Mercedes-Benz C11

Реплика Mercedes-Benz C11

Фото: Личный архив Йохана Акермана

Автомобиль примечателен тем, что выиграл 7 гонок из 12 и считается одной из самых успешных гоночных машин в мире. На ней побеждали в том числе Жан-Луи Шлессер и Карл Вендлингер, а в заезде «480 км Мехико» 1990 года на нём первенствовал экипаж Йохена Масса и Михаэля Шумахера.

Реплика Mercedes-Benz C11

Реплика Mercedes-Benz C11

Фото: Личный архив Йохана Акермана

Создание реплики заняло 18 месяцев, сообщает издание CarBuzz, причём все работы Акерман выполнял вручную. Также обращает на себя внимание, что под капотом у автомобиля такой же твин-турбо двигатель M119, как и у оригинального спортпрототипа. Кроме того, автомобиль сертифицирован для города и может использоваться на дорогах общего пользования. Приобрести машину можно за $ 70 тыс.

Интерьер реплики Mercedes-Benz C11

Интерьер реплики Mercedes-Benz C11

Фото: Личный архив Йохана Акермана

Это, к слову, не первый подобный проект в исполнении Акермана — ранее он создал реплику Sauber Mercedes C9, который был предшественником C11 и принёс Team Sauber Mercedes чемпионство в 1989 году.

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