Назван ещё один сотрудник «Ред Булл», который может покинуть команду после ухода Ньюи

Спортивный директор «Ред Булл» Джонатан Уитли может стать ещё одним сотрудником австрийской команды, который покинет команду после того, как на этой неделе было объявлено, что Эдриан Ньюи, главный технический директор, уйдёт в конце сезона. Об этом сообщает The Times.

По сведениям The Times, 56-летний Уитли имеет долгосрочные амбиции стать директором одной из команд Формулы-1 и он уже искал варианты среди других команд на стартовой решетке.

При этом в феврале сообщалось, что Уитли может занять место руководителя «Ред Булл» в случае, если эту должность покинет Кристиан Хорнер.

Ранее стало известно, что глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи получил право покинуть команду без «отпуска по уходу за садом» взамен на молчание о деле Кристиана Хорнера.