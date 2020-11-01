Квят почти на подиуме в Имоле — не хватило чуть-чуть! «Мерседес» взял Кубок конструкторов

Старт: Боттас сохранил первое место

На старте Валттери Боттас среагировал идеально, а вот Льюис Хэмилтон с грязной стороны решётки разогнался не так здорово — пропустил Макса Ферстаппена и вынужден был отбиваться от Пьера Гасли. Француз стартовал на «софте» и к первому повороту подъезжал едва ли не бок о бок с Хэмилтоном, но вынужден был резко бить по тормозам, пропустить Риккардо и получить заметную проплешину на передней шине.

Позади Пьера Шарль Леклер прошёл Албона и поднялся на шестую позицию, Квят сохранил восьмое место, а позади россиянина в том же порядке остались Норрис, Сайнс, Перес, Окон и Расселл. Лучше всех в глубине пелотона стартовал Антонио Джовинацци — итальянцу удалось прорваться с последнего места на 14-е.

К пятому кругу гонки Боттас стабилизировал отрыв от Ферстаппена на уровне 1,4 секунды, не позволяя Максу атаковать с DRS, в то же время позади голландца постоянно маячил Льюис Хэмилтон. Риккардо и Гасли темпа первой тройки не выдерживали и проигрывали по секунде с круга — мягкая резина не дала середнякам никакого преимущества. Лишь Карлосу Сайнсу удалось совершить обгон — и то против собственного напарника.

А на восьмом круге Пьеру Гасли сообщили, что на его машине терминальные повреждения, её необходимо остановить в боксах. Столь многообещающая гонка закончилась для француза ничем, а на его пятое место поднялся Леклер, по-прежнему сдерживавший атаки Албона. В секунде позади второго пилота «Ред Булл» ехал Квят — россиянин вышел на седьмую строчку и стал последней надеждой «Альфа Таури».

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Хэмилтон переиграл всех на пит-стопах

Шанса опередить Боттаса на трассе у Ферстаппена не было, и в «Ред Булл» попытались отыграть позицию за счёт раннего пит-стопа на 18-м круге, но «Мерседес» зазвал Валттери в боксы кругом позже, и статус-кво сохранился. Но после остановки инженер передал финну, что днище повреждено. Ферстаппен мгновенно взвинтил темп и стал плотно прессинговать недавнего лидера гонки, но и у него были проблемы — медленно заряжались батареи. Хэмилтон тем временем оставался на трассе — британец штамповал быстрейшие круги и на изношенном «медиуме» шёл быстрее своих соперников в борьбе за победу.

На 28-м круге на пит-стоп свернул Серхио Перес. Чеко стартовал 11-м на «медиуме» и совершил остановку намного позже ряда соперников, и вернувшись на трассу оказался впереди Риккардо, Леклера, Албона, Квята и гонщиков «Макларена» — все они стартовали выше Серхио и ехали впереди него на первом отрезке.

В этот момент на трассе из-за технических проблем остановилась «Рено» Эстебана Окона. Чтобы её эвакуировать, судьи объявили режим виртуального автомобиля безопасности, чем мгновенно воспользовался Хэмилтон, совершивший пит-стоп. Льюис и без того опережал соперников на 28 секунды — этого должно было хватить на быструю замену колёс, но с помощью VSC британец сэкономил ещё несколько секунд и вернулся на трассу с отрывом в 3,8 секунды от Боттаса. Ферстаппен теперь шёл третьим — в 5,5 секунды от лидера.

К 43-му кругу проблемы на машине Боттаса стали усугубляться, Ферстапен возобновил прессинг и постоянно угрожал атакой. Валттери же всё чаще цеплял гравий и в какой-то момент финн не вписался в первую часть «Риваццы». Макс воспользовался моментом, попал в воздушный мешок и с помощью DRS объехал «Мерседес» перед первым поворотом — Ферстаппен вышел на второе место, Боттас откатился на третье.

На четвёртой позиции после оттянутых до максимума пит-стопов Феттеля и Райкконена оказался Перес, Риккардо откатился на пятое место, Леклер и Албон, как и на первых кругах, боролись за шестую строчку, а Даниил Квят вышел на восьмую позицию.

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Сход Ферстаппена

На 51-м круге ситуация резко изменилась: Макс Ферстаппен вылетел с трассы и застрял в гравии. «Что-то сломалось», — передал гонщик по радио после того, как на торможении «Ред Булл» без видимых причин сорвало с траектории ещё до поворота. Судьи выкатили на трассу автомобиль безопасности, а пилоты один за другим поехали в боксы.

Отрыв Хэмилтона позволил ему сохранить первое место в гонке, и теперь он, как и Валттери Боттас, шёл на «софте». Риккардо, Леклер и Албон не поехали в боксы, они расположились на позициях с третьей по пятую. Перес, сменивший шины во второй раз, откатился на шестое место, а Квят, тоже перешедший на «софт» умудрился отыграть одну позицию и шёл уже седьмым.

На десятую позицию за счёт суматохи на пит-лейн вырвался Джордж Расселл, получивший реальный шанс набрать первые очки в сезоне, однако машину британца — в режиме автомобиля безопасности! — сорвало с траектории на спуске и бросило в отбойник. Британец долго приходил в себя на обочине, прежде чем вернуться в паддок.

Сейфти-кар покинул трассу за шесть кругов до финиша. Хэмилтон и Боттас уверенно уехали от Риккардо и Леклера, а позади них Даниил Квят прошёл Албона и вышел на пятое место. Алекс на холодных и изношенных шинах продолжил терять позиции, а затем и вовсе потерял контроль над автомобилем и откатился в конец пелотона.

Тем временем Даниил Квят опередил Леклера, вышел уже на четвёртое место и принялся атаковать Даниэля Риккардо. Но австралийцу удалось сохранить резину в рабочем состоянии, и когда Даниэль её прогрел, отрыв от россиянина вырос до 1,3 секунды. На том же расстоянии позади Даниила расположился Шарль Леклер, отбивавшийся от атак Переса на свежей резине.

Кубок конструкторов у «Мерседеса»

Хэмилтон и Боттас после рестарта не оглядывались и благополучно финишировали на первом и втором местах, обеспечив «Мерседесу» седьмой подряд Кубок конструкторов — никто в истории Формулы-1 не выигрывал командный зачёт так долго. Даниэль Риккардо удержал третью позицию под атаками Даниила Квята и принёс «Рено» второй подиум в новейшей истории, ну а россиянин провёл блестящую гонку и завоевал лучший результат в сезоне — четвёртое место.

Пятым финишировал Шарль леклер, сдержавший под финиш Серхио Переса, Карлос Сайнс и Ландо Норрис финишировали седьмым и восьмым, а замкнули топ-10 гонщики «Альфа Ромео»: Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.

В общем зачёте Хэмилтон опережает Боттаса уже на 85 очков. Ферстаппен по-прежнему занимает третью строчку, но Макс проигрывает уже 120 баллов. На четвёртом и пятом местах расположились Даниэль Риккардо и Шарль Леклер, а Даниил Квят опередил Себастьяна Феттеля и теперь идёт 13-м.

Следующий этап — Гран-при Турции — пройдёт 15 ноября.