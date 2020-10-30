Похоже, у России вновь будет лишь один пилот в Ф-1. Решение «Альфа Ромео» трудно понять

Развязка на трансферном рынке Формулы-1 близка: «Альфа Ромео» решила сохранить обоих нынешних гонщиков ещё на сезон и тем самым резко сократила число вариантов для пилотов, которые всё ещё остаются без мест. Разбираемся, почему в «Альфе» остались Райкконен и Джовинацци и что ждёт оставшихся гонщиков.

Почему Кими?

Одно время считалось, что великому ветерану Формулы-1 наскучила слабая форма «Альфа Ромео» в 2020 году и он наконец собрался на пенсию. Однако к концу сезона болид «Альфы» поехал чуть лучше, а Маттиа Бинотто заверил, что к 2021-му мотор «Феррари» придёт в чувство, что должно позволить Райкконену вновь бороться за очки, а не за выход во второй сегмент квалификации. Видимо, Кими хочет завершить карьеру после более-менее удачного сезона, а не такого провального, как нынешний.

Что же до команды, то, вероятно, наличие Райкконена по-прежнему оправданно: фигура чемпиона мира привлекает спонсоров, молодому Джовинацци Кими проигрывает не так часто, а финансовые аппетиты финна стали вполне уверенными. Поэтому когда Райкконен проинформировал Вассёра и компанию, что готов продолжать, они сразу дали добро. Хотя вопросы всё-таки есть: если за дверью стоял Серхио Перес с, предположим, 10 миллионами евро, то неужели имидж пилота-чемпиона уверенно перебил живые деньги?

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Почему Джовинацци?

Если с Кими найти аргументы для нового контракта нетрудно, то в случае с его напарником всё куда менее понятно. Давно известно, что имя второго гонщика «Альфа Ромео» определяет «Феррари» — и вот «Скудерия» решила, что лучше ещё на год оставить Джовинацци, чем посадить в «Альфу» Мика Шумахера или какого-то другого юниора из Ф-2.

Чем так хорош Джовинацци, сказать трудно. Да, в этом году он подтянулся к Кими, но не будем забывать, что финн всё-таки не молодеет, а до этого и в «Феррари» стабильно проигрывал Феттелю, который, в свою очередь, сейчас гораздо хуже Леклера. В общем, образец из Райкконена сейчас так себе, и даже если бы Джовинацци стабильно Кими опережал (а этого нет и близко), это никак не говорило бы об Антонио как готовом кандидате на место в «Феррари».

Нет, он нормальный пилот, набрался опыта и, вероятно, сумеет выжать из машины больше, чем какой-нибудь новичок, но особой перспективы здесь не видно, как ни смотри. Однако, говорят, у Антонио есть некие заступники в «Феррари», чьё мнение оказалось определяющим. Что ж, по крайней мере у «Скудерии» всегда будет под рукой резервный пилот с «игровой практикой».

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А как же Шумахер?

Какое-то время считалось, что именно в «Альфа Ромео» свой путь в Ф-1 начнёт сын семикратного чемпиона мира. Он уже работал с командой на тестах и должен был провести в её составе первую практику Гран-при Айфеля. Однако теперь практически очевидно, что Мик пусть и перейдёт в Формулу-1, но в составе «Хааса». Считается, что таким переводом столь ценного в маркетинговом плане актива «Феррари» словно извинится перед американцами за слабую технику 2020 года. «Хаас» получит внимание и новых спонсоров, машина в 2021-м поедет быстрее — и команда подпишет со «Скудерией» новый договор о сотрудничестве, а не уйдёт, к примеру, в «Рено» или вообще продастся Дмитрию Мазепину, который исторически тяготеет к «Мерседесу».

Проиграет ли Мик от смены «Альфы» на «Хаас»? Ну, прямо сейчас швейцарцы быстрее, но нет никаких гарантий, что так будет в следующем сезоне, если американцы лишат проблемы с перегревом задней подвески и в целом лучше адаптируются к новым аэродинамическим ограничениям. Во всяком случае никто сейчас не может гарантировать, что в «Альфа Ромео» Шумахеру было бы лучше.

Сколько в Формуле-1 будет россиян и чего ждёт Хэмилтон? Составы команд на 2021-й На следующий сезон свободно всего 5 вакансий. И это без учёта кресла, зашатавшегося в «Уильямсе».

А Шварцман и Айлотт?

Продление Джовинацци — плохая новость для Роберта Шварцмана и просто ужасная — для Каллума Айлотта. К тому, что талантливому россиянину придётся провести в Формуле-2 ещё сезон, мы начали морально готовиться ещё после неудач на трёх последних этапах, приговаривая: что ж, получит время ещё немного поучиться, прибавит в квалификациях, лишний год поездит на 18-дюймовых шинах перед их появлением в Ф-1, — в общем, не трагедия.

Да и сам Роберт обронил в интервью «Чемпионату» интересную фразу: «Было сверхважно показать хороший результат перед паузой в чемпионате и оказаться на вершине. К сожалению, не получилось».

«Ну очень хочу в Ф-1!» Шварцман — о тестах с «Феррари», странностях в сезоне Ф-2 и бизнесе Большой разговор с российским пилотом – не только о «Феррари» и взлётах и провалах в Ф-2, но и работе в семейном бизнесе и смелых соцсетях.

Видимо, это «сверхважно» как раз касалось решения «Феррари» о том, как быстро переводить Шварцмана в Ф-1. Но в Монце и Сочи уик-энд не задался, в Муджелло, где Роберт в первой гонке мог приехать очень высоко или даже выиграть, в самый неподходящий момент сломалась машина. А ведь добавь Роберт в копилку ещё 20-30 очков за этап, положение в общем зачёте смотрелось бы совсем по-другому…

Но результата не было — и в «Скудерии» настроились ещё на сезон в Ф-2. Что ж, всё по-прежнему в руках россиянина: Райкконен через год не станет моложе, а насчёт перспектив Джовинацци сомнения никуда не пропали, так что вакансия в той же «Альфа Ромео» вполне может открыться — главное дать результат. Пока же Россию в Ф-1 представит Никита Мазепина: все сходятся во мнении, что его контракт с «Хаасом» — дело практически решённое.

А вот для Айлотта всё куда проблемнее. По сути 2021-й был его первым и последним шансом на переход в Ф-1. Оставаться в Ф-2 ещё на год? Во-первых, чемпионство на третий сезон не сильно впечатлит; во-вторых, Айлотт вполне может взять титул уже в 2020-м, после чего будет обязан автоматически покинуть чемпионат (а в Ф-1 все равно возьмут Мика).

Что с будущим Каллума, решительно непонятно. Да, его могут назначить в резервисты «Хааса» или «Альфы», но даст ли это серьёзный шанс перейти к роли боевого пилота, сомнительно. Между тем сзади будут подпирать другие воспитанники «Феррари»: не только Шварцман, но и Армстронг (если вновь не провалит сезон), брат Леклера Артур и так далее. Так что когда мы расстраиваемся насчёт Роберта, давайте не забывать: кому-то ещё хуже.