Катастрофа «Мерседеса»! Решение немцев и провал Хэмилтона могут подарить «Ред Булл» победу

«Мерседесу» не до командной тактики

Перед стартом в паддоке много говорили о командной тактике «Мерседеса» и том, как Валттери Боттасу лучше всего пропустить Льюиса Хэмилтона. Однако все планы уже на первых метрах порушил сам Льюис: если Валттери блестяще разогнался с поула и уехал вперёд, то действующий чемпион допустил большую пробуксовку и пропустил сразу четырёх соперников.

Правда, один из них — Пьер Гасли — зацепил передним антикрылом «Макларен» впереди, из-за чего переднее антикрыло надломилось, а в «Курва Гранде» оторвалось окончательно. «Альфа Таури» на огромной скорости улетела в отбойник, а судьи нейтрализовали гонку автомобилем безопасности. Тем не менее в толчее позади Юки Цунода успел развернуть Роберта Кубицу.



Когда сейфти-кар покинул трассу, Боттас без видимых проблем уехал от Ферстаппена на секунду с небольшим, позади голландца расположились Риккардо и Норрис — Даниэль прошёл напарника на старте. Хэмилтон закрепился пятым — впереди Леклера, Сайнса и Джовинацци.



Никита Мазепин на старте не смог пройти Мика Шумахера, зато опередил немца на рестарте и поднялся на 15-ю строчку. Впрочем, оба вскоре пропустили Расселла и Цуноду и откатились на 17-е и 18-е места.

Норрис не пустил Льюиса

Оправившись от стартовой неудачи, Хэмилтон принялся атаковать Норриса, но оснащённый таким же мотором “Макларен” оставался непреодолимым препятствием для Льюиса. Но Ландо выехал на старт на мягких шинах. После середины дистанции его темп был на секунду с круга медленнее, чем у Боттаса — шансов попасть в очки у Хэмилтона с каждой минутой оставалось всё меньше.



Валттери тем временем контролировал отрыв от Ферстаппена на уровне 1,8 секунды, но тот и не стремился атаковать финна: расстановка пелотона его полностью устраивала, а шедший третьим Риккардо отставал уже на девять с лишним секунд.



Норриса Хэмилтон так и не прошёл — Ландо устоял и финишировал вслед за напарником, который замкнул тройку призёров: второе место у Ферстаппена, первое — у Боттаса.

Главный победитель — Макс

Впрочем, Валттери, несмотря на победу в воскресном Гран-при, будет стартовать с последнего ряда — ранее ему заменили двигатель. Так что главным победителем спринта стал Ферстаппен: он отыграл два очка у Хэмилтона (и теперь опережает его на пять), а в воскресенье будет стартовать первым.



Первый ряд с Максом разделит Риккардо, а Норрис и Хэмилтон будут стартовать со второго. Леклер и Сайнс начнут домашнюю для “Феррари” гонку пятым и шестым, Джовинацци — седьмой, Антонио вновь будет стартовать из топ-10, а Серхио Перес, с трудом обогнавший Лэнса Стролла, подняться выше девятого места не смог.

Никита Мазепин финишировал 17-м, а за счёт штрафа Боттаса стартует в воскресенье 16-м. Мик — в двух позициях позади.



Гран-при Италии стартует в воскресенье, 12 сентября, в 16:00 по московскому времени.