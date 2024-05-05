«Форд»: уход Ньюи не повлияет на наше сотрудничество с «Ред Булл»

Компания «Форд» не намерена сворачивать сотрудничество с «Ред Булл» из-за ухода Эдриана Ньюи с поста главы её технического департамента. Об этом заявил директор Ford Performance Motorsports Марк Рашбрук.

«Мы испытываем восхищение и огромное уважение к Эдриану, у него впечатляющая карьера, и он много сделал в разных командах Формулы-1, особенно за последние 19 лет в «Ред Булл».

Однако наше внимание полностью сосредоточено на программе разработки силовых установок на 2026 год. После этой новости она не изменилась и продолжает идти полным ходом.

Чтобы добиться чего-то выдающегося в автоспорте, мы искали для партнёрства лучшую команду. И мы считаем, что нашли лучшую команду в Формуле-1», — приводит слова Рашбрука издание Motorsport.