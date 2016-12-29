Окон: самым большим сюрпризом в Ф-1 стала важность работы с настройками

Новобранец «Форс Индия»рассказал, чему научился за половину сезона, проведённую в «Маноре».«Я многому научился. Очень многому. Потому что прибыл посреди сезона и должен был провести 12 гонок. Многое изучил за короткий промежуток времени и получил большой опыт, это наверняка. Было тяжело, и я становился всё быстрее и быстрее. И теперь, когда я вышел на свою скорость, я думаю, что всегда можно что-то сделать лучше. Я учусь постоянно, но я многому научился, а теперь изучаю детали.Самым большим сюрпризом стало то, насколько это тяжело, насколько важна работа с настройками совместно с инженером. Вы можете потратить больше времени, фокусируясь на работе с машиной, чем на себе. Прежде, в младших сериях, я фокусировался главным образом на себе. Я говорил: «Оставьте машину, я должен сделать лучшую работу». Но здесь это работает не так», — приводит слова Окона Fi1.