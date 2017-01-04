Де Рой: это был скучный спецучасток

Пилот «Ивеко»подвёл итоги второго спецучастка ралли-марафона «Дакар», на котором показал пятое время в зачёте грузовиков.«Это был скучный спецучасток: первые два часа просто едешь на скорости 140 км/ч и поворачиваешь налево и направо. Я догнал Лопрайса, но не имел возможности его обогнать из-за пыли. Что касается напарников, то у ван Генугтена спустило колесо. В общем зачёте все лидеры по-прежнему рядом, это только первые дни гонки», — передаёт слова де Роя корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.