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Де Рой: это был скучный спецучасток

4 января 2017, среда. 10:55. Авто
Пилот «Ивеко» Жерар де Рой подвёл итоги второго спецучастка ралли-марафона «Дакар», на котором показал пятое время в зачёте грузовиков.

«Это был скучный спецучасток: первые два часа просто едешь на скорости 140 км/ч и поворачиваешь налево и направо. Я догнал Лопрайса, но не имел возможности его обогнать из-за пыли. Что касается напарников, то у ван Генугтена спустило колесо. В общем зачёте все лидеры по-прежнему рядом, это только первые дни гонки», — передаёт слова де Роя корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Дакар — грузовики
Новости. Авто
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