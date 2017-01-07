Агошков стал быстрейшим мотоциклистом на пятом этапе «Африки Рейс»

Дмитрий Агошков

Российский пилот TroykaTeamстал победителем пятого этапа ралли-марафона «Африка Рейс — 2017» в зачёте мотоциклов. Россиянин опередил норвежца Пола Андерса Уллевальсетера чуть менее чем на две минуты и после финиша прокомментировал свой успех.«Очень рад, что выиграл этап! Действительно я ехал очень быстро, выжимая максимум из своего мотоцикла. Этот спецучасток я хорошо запомнил по прошлому году, особенно ту позицию, где я всерьёз заблудился. Так что теперь был предельно внимателен в навигации – и как раз на 360-м километре, узнав то самое место, я свернул направо, а все мои соперники проехали прямо.Следующая позиция в Дорожной книге была только через 20 км, поэтому я переживал, правильно ли поехал – никаких следов не было. Километров через пять надо мной повис вертолет, и я понял, что еду в лидерах, а потом увидел, как с параллельной дороги, срезая угол, в мою сторону едут Уллевальсетер и Габари. Они меня догнали и пытались уйти в отрыв, но я держался как мог, хотя больше 140 км/ч мой мотоцикл не ехал. В итоге, финишировали мы втроём!На следующем этапе – первом в Мавритании — я буду открывать канал. Это для меня будет впервые, но думаю, что справлюсь! На дне отдыха главная задача — восстановить силы, отдохнуть и хорошо выспаться! В Дахле уже значительно теплее, так что теперь не будем мёрзнуть по ночам и на утренних лиазонах к старту спецучастков», — заявил Агошков.