Администратор «Манора» возобновил переговоры с потенциальными покупателями из Азии, сообщает Sky Sports со ссылкой на свои источники. Комментариев со стороны администратора нет, но известно, что сотрудники команды получат зарплаты за январь.Предыдущая база команды в Банбери была продана, когда «Манор» последний раз попал под администрацию.Также сообщается, что ФИА разрешила «Манору» использовать шасси 2016 года при согласии других команд. Помимо этого команда всё ещё рискует пропустить первые три гонки сезона.