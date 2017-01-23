Себастьян Феттель и Кайл Буш обменялись шлемами на Гонке чемпионов
23 января 2017, понедельник. 21:42.
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Пилот «Феррари» в Формуле-1 Себастьян Феттель
и гонщик NASCAR Кайл Буш
обменялись шлемами после финиша Гонки чемпионов. Соперники встретились в финале Кубка наций, где Феттель в одиночку превзошёл команду США и принёс победу Германии.
«Какой классный уик-энд — смог посоревноваться с лучшими пилотами мира. Ужасно, что проиграл этому парню в финале, но я сумел отыграться, и мы обменялись шлемами», — написал Буш в своём «твиттере».