Себастьян Феттель и Кайл Буш обменялись шлемами на Гонке чемпионов

Пилот «Феррари» в Формуле-1и гонщик NASCARобменялись шлемами после финиша Гонки чемпионов. Соперники встретились в финале Кубка наций, где Феттель в одиночку превзошёл команду США и принёс победу Германии.«Какой классный уик-энд — смог посоревноваться с лучшими пилотами мира. Ужасно, что проиграл этому парню в финале, но я сумел отыграться, и мы обменялись шлемами», — написал Буш в своём «твиттере».