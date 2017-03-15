Росберг: если Мика Шумахера назначают фаворитом, он может только разочаровать

Чемпион Формулы-1 2016 годасчитает, что неправильно называтьфаворитом Формулы-3 в его первый год выступления в серии.«Когда вопрос задают в 100-й раз, он начинает нервировать. Ожидания от него очень высоки. Я читал, что Мик — фаворит в борьбе за титул Ф-3, но это только его первый год там. Льюис Хэмилтон в свой первый год стал пятым. На мой взгляд, для успеха надо провести два сезона. Но если Мика уже назначают фаворитом, то он может только разочаровать.Ему тяжело. Я сильно ему сочувствую, потому что знаю, каково это. Могу только надеяться, что он пойдёт по стопам отца и не станет уделять этому шуму внимание», — цитирует Росберга Zeit.