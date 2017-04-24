Верляйн: был по-настоящему расстроен, когда «Манор» закрылся

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн рассказал о своём расстройстве из-за закрытия «Манора», за который он выступал в прошлом году. «Манор» снялся с чемпионата из-за финансовых проблем.

«Я был по-настоящему расстроен, когда это случилось. В прошлом году мы проделали хорошую, впечатляющую работу. Мы начали при 120 сотрудниках и дошли почти до 200, а у „Заубера“, с которым мы боролись, их были сотни. У нас были очень хорошие сотрудники, и жаль, что все парни потеряли свою работу», — приводит слова Верляйна Crash.