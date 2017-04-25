Палмер: интересно, как новые машины справятся с низким сцеплением в Сочи

Пилот «Рено» Джолион Палмер дал комментарий в преддверии Гран-при России.

«Для меня лучшее в России то, что я выиграл первую в истории гонку GP2, там и там победа принесла мне чемпионский титул.

В Сочи гладкая и всё ещё довольно новая трасса, а её конфигурация заставляет задуматься. В начале уик-энда там довольно низкое сцепление, но будет интересно посмотреть, как дополнительная прижимная сила новых машин с этим справится. В прошлом году у нас были проблемы в квалификации, но в гонке всё пошло лучше", — приводит слова Палмера пресс-служба команды.