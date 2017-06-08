Дзанарди: логично, что Феттель — фаворит на победу в чемпионате

Итальянский гонщик Алекс Дзанарди считает пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля фаворитом на победу в чемпионате Формулы-1 сезона-2017.



«Мне не нужен магический шар, чтобы сказать, что Феттель идёт к чемпионству. Себастьян лидирует в чемпионате с отрывом в 25 очков от Хэмилтона, поэтому логично, что прогнозы в его пользу», — цитирует Дзанарди Corriere dello Sport.



Также итальянец признался, что был приятно удивлён возрождением «Феррари» в сезоне-2017: «Я думаю, что это было чудесное возрождение, которое никто не мог предсказать. Но парни из Маранелло не будут удовлетворены, пока не пройдут весь путь, поэтому продолжат атаковать. У этой организации сумасшедший голод до побед, и все итальянцы надеются на их успех».